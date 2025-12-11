Рост предложения нефти стран "не ОПЕК+" сохранится на уровне 0,6 млн б/с

Основными драйверами роста поставок нефти среди стран "не ОПЕК+" станут США, Канада, Бразилия и Аргентина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК+" на 2026 год на уровне 0,6 млн баррелей в сутки (б/с), следует из отчета ОПЕК.

При этом организация немного повысила прогноз на 2025 год - до 1 млн б/с. ОПЕК отмечает, что повышение прогноза связано с сезонными колебаниями и ожидаемыми данными за четвертый квартал. В 2025 году добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК+, увеличится до 54,15 млн б/ с, а в 2026 году - на 0,6 млн б/с, до 54,78 млн б/с.

Основными драйверами роста поставок нефти среди стран "не ОПЕК+" станут США, Канада, Бразилия и Аргентина.