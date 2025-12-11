ОПЕК+ в ноябре добывали на 504 тыс. б/с ниже плана с учетом добровольных сокращений

При этом некоторые страны продолжили превышать свои обязательства по добыче в рамках сделки ОПЕК+

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Страны ОПЕК+, участвующие в сделке по сокращению добычи нефти, увеличили в ноябре 2025 года производство на 86 тыс. баррелей в сутки (б/с), но добывали на 504 тыс. б/с ниже плана с учетом добровольных сокращений и компенсаций. Это следует из данных, представленных в отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Без Ливии, Ирана и Венесуэлы, которые освобождены от исполнения сделки, объем производства нефти странами альянса составил 37,625 млн б/с. А с учетом всех добровольных ограничений и графиков компенсаций, предусмотренных на ноябрь, страны ОПЕК+ должны были добывать 38,129 млн б/с. Таким образом, альянс добывал ниже плана на 504 тыс. б/с.

При этом некоторые страны продолжили превышать свои обязательства по добыче в рамках сделки ОПЕК+. Так, Казахстан в ноябре добывал больше плана ОПЕК+ на 265 тыс. б/с (1,745 млн б/с против квоты в 1,48 млн б/с с учетом графика компенсаций перепроизводства нефти). Южный Судан превысил разрешенный уровень добычи на 13 тыс. б/с, Габон - на 40 тыс. б/с.

Но также ниже договоренностей, предусмотренных ОПЕК+, оказалась добыча у ряда африканских стран: Судана (на 41 тыс. б/с), Конго (на 23 тыс. б/с), Экваториальной Гвинеи (на 25 тыс. б/с). Нигерия на 6 тыс. б/с,

Среди стран ОПЕК, не участвующих в ограничениях по сделке ОПЕК+, в Ливии в ноябре добыча выросла на 4 тыс. б/с, до 1,285 млн б/с., в Иране - упала на 19 тыс. б/с, до 3,221 млн б/с, в Венесуэле - на 27 тыс. б/с, до 934 тыс. б/с.