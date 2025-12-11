ОПЕК: Россия в ноябре увеличила добычу нефти на 10 тыс. б/с

Добыча нефти в РФ ограничена сделкой ОПЕК+

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия в ноябре 2025 года нарастила добычу нефти на 10 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,367 млн б/с, и добывала меньше плана ОПЕК+ с учетом компенсаций и добровольных сокращений на 165 тыс. б/с. Это следует из данных, представленных в отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Россия в ноябре должна была добывать 9,532 млн б/с нефти с учетом всех добровольных сокращений и обязательств по компенсации перепроизводства, но не должна была в этом месяце компенсировать сверхдобычу. Таким образом, добыча оказалась ниже плана на 165 тыс. б/с.

Добыча нефти в России ограничена сделкой ОПЕК+. С начала 2024 года по март 2025 года базовая квота России на добычу с учетом добровольных ограничений составляла 8,978 млн б/с. Этот показатель не учитывал обязательства по компенсации сверхдобычи, допущенной в период добровольных ограничений.

С апреля 2025 года Россия, согласно плану ОПЕК+, приступила к росту добычи, и этот показатель ежемесячно будет постепенно увеличиваться. Изначально восстановление добычи было рассчитано до сентября 2026 года, однако страны ОПЕК+ начали наращивать добычу более высокими темпами на фоне благоприятной ситуации на рынке нефти.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее говорил, что Россия в октябре 2025 года недоиспользовала около 70 тыс. б/ с от квоты в рамках соглашения ОПЕК+, а в ноябре нарастит нефтедобычу. Он также отмечал, что рост добычи будет инерционным.