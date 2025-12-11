Крупным нефтяным проектам в Казахстане на фоне атаки на КТК ничего не угрожает

Контракты на экспорт будут выполнены, сообщили в казахстанском Минэнерго

АСТАНА, 11 декабря. /ТАСС/. Деятельности крупных нефтяных проектов с участием международных компаний на территории Казахстана на фоне атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в конце ноября ничего не угрожает, экспортные контракты будут выполнены. Об этом сообщили в Минэнерго Казахстана.

"Сообщаем, что операционной деятельности участников крупных проектов (Тенгизшевройл, Nord Caspian Operating Company, Карачаганак Петролиум Оперейтинг) ничего не угрожает, работа ведется в рамках действующих соглашений, переговоры по смене собственников или выкупу долей не ведутся", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ведомстве отметили, что "ситуация находится под постоянным контролем министерства энергетики, угрозы срыва экспортных контрактов нет".