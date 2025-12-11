Доходы бюджета Брянской области превысят 103 млрд рублей в 2026 году

Более 66% средств заложили на социальную сферу

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты Брянской областной думы на внеочередном заседании приняли закон о бюджете региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Первоначальные цифры бюджета увеличены на 2,75 млрд рублей, доходы составят 103,79 млрд, расходы - 104,08 млрд, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

В первоначальной редакции закона доходы Брянской области в 2026 году составляли 101,037 млрд рублей, расходы - 101,331 млрд.

"Брянская областная дума сегодня на внеочередном заседании приняла закон "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". <...> К принятию бюджета область получила из федеральной казны дополнительные трансферты. Первоначальные цифры бюджета на следующий год увеличены на 2,75 млрд рублей. Теперь он обрел следующие параметры: доходы составляют 103,79 млрд рублей, расходы - 104,08 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечено, что более 66% средств бюджета заложено на социальную сферу. В пресс-службе добавили, что депутаты также приняли закон о региональном бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2026 год, он составит 26 млрд рублей, что превышает показатели текущего года.