Мишустин: ЕАЭС создает условия для повышения качества жизни граждан объединения
Редакция сайта ТАСС
13:21
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Евразийский экономический союз совместно создает условия для повышения качества жизни граждан и укрепления национальных экономик объединения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.
"Вместе мы создаем условия для повышения качества жизни граждан и укрепления национальных экономик, реализации крупных совместных проектов в различных областях", - указал глава кабмина.