Мишустин: ЕАЭС создает условия для повышения качества жизни граждан объединения

Также реализовываются крупные совместные проекты в различных областях, отметил премьер-министр РФ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Евразийский экономический союз совместно создает условия для повышения качества жизни граждан и укрепления национальных экономик объединения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Вместе мы создаем условия для повышения качества жизни граждан и укрепления национальных экономик, реализации крупных совместных проектов в различных областях", - указал глава кабмина.