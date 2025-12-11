Мишустин отметил достойные предварительные ключевые показатели ЕАЭС в 2025 году

Премьер-министр РФ указал на хороший уровень ВВП союза

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал достойными предварительные результаты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в текущем году, достигнутые по ключевым показателям.

"Уходящий год провожаем с достойными предварительными результатами - по ключевым показателям. Таким как валовой внутренний продукт союза, промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, оборот розничной торговли", - отметил глава кабмина.