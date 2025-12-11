ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Мишустин: в ЕАЭС механизм помощи распространят на агропромышленный комплекс

Такая мера позволит усилить кооперацию в рамках союза, подчеркнул премьер-министр РФ
13:21
обновлено 13:22

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Механизм поддержки в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет распространен и на агропромышленный комплекс. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Принято решение распространить механизм помощи и на агропромышленный комплекс", - отметил Мишустин, добавив, что эта мера позволит усилить кооперацию в рамках союза, а также "укрепить продовольственный и технологический суверенитет". 

