Мишустин: в ЕАЭС механизм помощи распространят на агропромышленный комплекс

Такая мера позволит усилить кооперацию в рамках союза, подчеркнул премьер-министр РФ

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Механизм поддержки в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет распространен и на агропромышленный комплекс. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Принято решение распространить механизм помощи и на агропромышленный комплекс", - отметил Мишустин, добавив, что эта мера позволит усилить кооперацию в рамках союза, а также "укрепить продовольственный и технологический суверенитет".