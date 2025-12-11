Премьер Вьетнама обсудил с главой Росатома развитие атомной отрасли республики

Фам Минь Чинь и Алексей Лихачев договорились поручить соответствующим ведомствам обеих сторон продолжить доработку конкретных программ, проектов и соглашений в атомной сфере для их скорейшего подписания и начала реализации

ХАНОЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь провел телефонный разговор с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, обсудив сотрудничестве в развитии атомной отрасли республики. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство.

Премьер Вьетнама и глава Росатома договорились поручить соответствующим ведомствам обеих сторон продолжить доработку конкретных программ, проектов и соглашений в атомной сфере для их скорейшего подписания и начала реализации, руководствуясь принципом "гармоничной выгоды и разделения рисков", отмечает агентство. Фам Минь Чинь попросил корпорацию продолжить оказывать республике поддержку в строительстве и развитии центров ядерных исследований, подготовке кадров и совершенствовании государственного управления в области атомной энергетики, а также сотрудничать в развитии таких важных сегментов, как ядерная медицина и лучевая терапия.

В декабре 2024 года Национальное собрание (парламент) Вьетнама приняло решение о перезапуске остановленного в 2016 году проекта создания первой в стране АЭС. Ранее партнером социалистической республики в реализации этого проекта выступал Росатом. АЭС "Ниньтхуан-1" планировалось строить за счет льготного целевого кредита РФ с использованием передовых российских технологий. Станция должна была состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР мощностью до 1,2 ГВт каждый.

Глава Росатома, сопровождавший премьер-министра РФ Михаила Мишустина в ходе официального визита во Вьетнам 14-15 января 2025 года, рассказал журналистам, что руководство республики "очень ориентировано на ускоренное принятие решений по перезагрузке проекта "Ниньтхуан". Россия, сказал Лихачев, будет "предлагать построить два блока ВВЭР-1200, самых передовых", добавив, что в мире действует всего шесть таких блоков - четыре в РФ и два в Белоруссии.