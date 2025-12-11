Мишустин: в ЕАЭС нужно формировать условия для совместной деятельности новаторов

Премьер-министр РФ отметил, что в государствах союза накоплен большой научный потенциал: современные лаборатории, а самое главное, - готовые воплощать идеи в жизнь талантливые специалисты

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Необходимо формировать условия для совместной работы коллективов новаторов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Необходимо также обеспечить ускоренное создание и внедрение инноваций. И, конечно, формировать условия для совместной деятельности коллективов новаторов из наших стран", - указал глава кабмина.

Мишустин отметил, что в государствах союза накоплен большой научный потенциал: современные лаборатории, а самое главное, - готовые воплощать идеи в жизнь талантливые специалисты.

"Нужно их поддержать. На что и нацелена Стратегическая программа научно-технического развития Евразийского экономического союза - на долгосрочный период", - подчеркнул премьер-министр, добавив, что практическая реализация программы придаст дополнительный импульс сотрудничеству ученых и исследователей.