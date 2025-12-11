ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Мишустин: доля нацвалют в расчетах внутри ЕАЭС достигла 93%

По внешнеторговым контрактам между российским бизнесом и предпринимателями из других стран "пятерки" - превысила 98%, отметил премьер-министр РФ
13:23
обновлено 13:30

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Доля национальных валют во взаиморасчетах внутри стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигла 93%, а между предпринимателями объединения этот показатель превышает 98%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Доля национальных валют в расчетах внутри союза достигла девяноста трех процентов, - отметил Мишустин. - По внешнеторговым контрактам между российским бизнесом и предпринимателями из других стран "пятерки" - превысила 98%".

Премьер-министр напомнил о подписании в начале 2025 года соглашения, позволяющего предприятиям стран ЕАЭС размещать свои ценные бумаги на биржевых площадках любого государства союза, а также программы развития биржевых торгов. 

