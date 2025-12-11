Мишустин сообщил о реализации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Премьер-министр РФ обратил внимание, что для формирования новых устойчивых цепочек поставок, продвижения союзных товаров на внешние рынки важно не сбавлять темпов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Практическая реализация Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном стартовала, также подписаны соглашения с ОАЭ и Монголией. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Началась практическая реализация Соглашения о свободной торговле с Ираном. Подписаны соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией", - указал глава кабмина РФ на заседании Евразийского межправительственного совета. Мишустин отметил, что в конце ноября "состоялся и первый раунд переговоров с Индией".

Премьер обратил внимание, что для формирования новых устойчивых цепочек поставок, продвижения союзных товаров на внешние рынки важно не сбавлять темпов.

Он также напомнил об укреплении транспортной связанности в евразийском регионе. "Здесь крайне важно ускорить внедрение современных решений. В первую очередь для модернизации логистической инфраструктуры и цифровизации транспортных коридоров", - пояснил Мишустин.

По его словам, внедрение современных решений важно не только для увеличения пропускной способности действующих маршрутов, но и для расширения торговли с государствами, не входящими в ЕАЭС.