Мишустин поблагодарил Белоруссию за председательство в органах ЕАЭС

Премьер-министр РФ отметил, что работа объединения строится на уважении прав каждого государства на собственную модель развития и учете интересов всех участников

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил Белоруссию за председательство в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2025 году и пожелал успехов Казахстану, к которому переходит эта роль.

"Хочу поблагодарить белорусских коллег за активное председательство в органах союза в текущем году. И пожелать успехов Казахстану, к которому переходит эта важная миссия", - обратился российский премьер к участникам заседания Евразийского межправительственного совета.

Мишустин отметил, что работа объединения строится на уважении прав каждого государства на собственную модель развития и учете интересов всех участников. "Рассчитываю, что дальнейшая работа, как и сейчас, будет основываться на этих принципах", - добавил он.