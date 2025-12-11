ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На "Госуслугах" появилась жизненная ситуация для оформления документов на ребенка

13:31
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Жизненная ситуация "Планирование и рождение ребенка", которая помогает оформить свидетельство о рождении ребенка и его регистрацию по месту жительства, запущена на "Госуслугах". Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Жизненная ситуация "Планирование и рождение ребенка" помогает оформить свидетельство о рождении ребенка и его регистрацию по месту жительства", - сказано в сообщении.

Также, благодаря нововведению, можно получить меры государственной поддержки, которые положены беременным женщинам и семьям с детьми. Отмечается, что теперь граждане, которые планируют рождение детей, и родители младенцев могут получить всю необходимую информацию, оформить документы и воспользоваться мерами государственной поддержки в одном месте.

В аппарате вице-премьера пояснили, что в рамках жизненной ситуации можно будет узнать о доступных мерах поддержки при помощи цифрового навигатора на странице, а обратиться за пособиями и льготами также возможно не покидая "Госуслуги".

Каталог жизненных ситуаций на "Госуслугах" включает более 50 федеральных жизненных ситуаций. До конца 2025 года планируется, что их количество вырастет до 70. 

