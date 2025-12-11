Пашинян: открытие коммуникаций региона укрепит экономические связи с ЕАЭС

Премьер-министр Армении также поприветствовал решение президента Азербайджана Ильхама Алиева по разблокировке транзита для грузов, направленных в республику через азербайджанскую территорию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © AP Photo/ Pamela Smith

ЕРЕВАН, 11 декабря. /ТАСС/. Открытие коммуникаций Южного Кавказа укрепит экономические связи со странами Евразийского экономического союза. Об этом в Москве на заседании межправсовета ЕАЭС заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Хочу отметить, что происходящие в регионе положительные изменения открывают новые возможности для углубления экономического сотрудничества, а разблокировка региональных коммуникаций может стать важным фактором расширения региональных связей и укрепления экономической устойчивости для всех стран большого региона", - отметил он.

Пашинян также поприветствовал решение президента Азербайджана Ильхама Алиева "по разблокировке транзита для грузов, направленных в Армению через территорию Азербайджана". "Это одно из значимых достижений в рамках установления мира и стабильности в нашем регионе", - добавил он.