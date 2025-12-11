Астана считает, что ввод ВПУ-3 позволит восстановить пропускную способность КТК

Отгрузка нефти на терминале после атаки морского беспилотника на второе выносное причальное устройство продолжается через ВПУ-1

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 11 декабря. /ТАСС/. Ввод третьего выносного причального устройства (ВПУ-3) на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), которое находилось на ремонте, позволит восстановить пропускную способность нефтепровода. Об этом сообщили в Минэнерго республики.

"В настоящий момент отгрузка нефти на терминале продолжается через действующее выносное причальное устройство ВПУ-1. Технические работы по замене шлангов на ВПУ-3 находятся на завершающей стадии (ориентировочный срок окончания - 15 декабря). Ввод устройства в эксплуатацию позволит восстановить полную пропускную способность", - говорится в сообщении.

ВПУ-2 в конце ноября было атаковано морским беспилотником со стороны Украины и выведено из эксплуатации. Всего используется три ВПУ.