Гуцан: малый и средний бизнес нуждается в поддержке из-за атак ВСУ

Крупный бизнес выходит с наименьшими потерями, сообщил глава Генпрокуратуры

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Виталий Невар/ ТАСС

ВОЛГОГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ и федеральные министерства проработают вопрос о формировании списка регионов, где действуют меры поддержки для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ, сообщил глава надзорного ведомства Александр Гуцан.

"Давайте исходить из того, что в текущих условиях на отдельных территориях происходят террористические атаки, повреждения имущества. Крупный бизнес выходит с наименьшими потерями, малый и средний бизнес несет безусловно большие потери", - сказал Гуцан в ходе приема предпринимателей в Волгоградской области.

Он отметил, что это сложный вопрос, который требует большой проработки.

"Давайте посмотрим, что можно сделать, проработаем вопрос с федеральными министерствами, проработаем вопрос реализации и посмотрим по поводу перечня регионов, на которые можно распространить меры поддержки", - сказал генпрокурор.