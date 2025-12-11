ЦБ работает над разъяснениями для банков по отмене льгот по НДС при обслуживании карт

Отмена льготы по налогу на добавленную стоимость для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт не приведет к серьезному удорожанию этих услуг, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Банк России находится в диалоге с Минфином и ФНС, в рамках которого готовятся пояснения для кредитных организаций по теме отмены льготы по НДС при обслуживании банковских карт. Об этом сообщила журналистам директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, выступая на международной конференции "FI Day ИИ & Блокчейн Цифровые горизонты будущего".

"Мы сейчас находимся в диалоге с Минфином, поскольку они методологи в этой области. Мы будем ориентироваться на них. <...> Мы находимся в трехстороннем диалоге с профильными министерствами и ведомствами - Минфином, ФНС и банковским сообществом, консолидируем вопросы для детализации неясностей", - сказала Бакина.

Ранее она добавила, что отмена льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт не приведет к серьезному удорожанию этих услуг.