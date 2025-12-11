Украина вновь увеличивает объемы контрактования импортного газа

В "Нафтогазе" признали, что "работают с западными партнерами" над поиском дополнительных финансовых инструментов и задействуют как внешние, так и внутренние ресурсы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что вынуждена вновь увеличить объемы контрактования импортного газа, чтобы компенсировать потери собственной добычи.

"Нафтогаз" увеличивает объемы контрактования импортного газа, чтобы компенсировать потери собственной добычи. <...> Это вынужденный шаг, необходимый для того, чтобы обеспечить всех потребителей газом в течение отопительного сезона", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании. В "Нафтогазе" признали, что "работают с западными партнерами" над поиском дополнительных финансовых инструментов и задействуют как внешние, так и внутренние ресурсы.

В декабре "Нафтогаз" получил второй за год кредит в размере 5 млрд гривен (около $118,7 млн) от украинского Приватбанка на закупку природного газа за рубежом. В последние месяцы компания неоднократно сообщала о повреждении своих объектов.

По оценке холдинга "ДТЭК", Украине из-за повреждения газовой инфраструктуры нужно импортировать этой зимой более 4 млрд кубометров газа общей стоимостью около 2 млрд евро. В августе "Нафтогаз" и ЕБРР подписали соглашение о закупке ПГ на 500 млн евро под гарантии Евросоюза. Также о выделении Киеву средств на закупку газа сообщал ряд европейских стран, однако этих сумм недостаточно, чтобы покрыть его потребности.

Проблема дефицита газа возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам. С конца января "Нафтогаз" начал импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок.