Владимирская область провела закупочную сессию с компаниями из Вьетнама и Индии

Приоритетным направлением сотрудничества назвали производство стройматериалов и комплектующих для автомобилей и техники

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба АНО "Центр поддержки экспорта Владимирской области"

ВЛАДИМИР, 11 декабря. /ТАСС/. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Владимирской области провел международную закупочную сессию, на площадке которой представители предприятий региона встретились с потенциальными партнерами из Азербайджана, Казахстана, Вьетнама и Индии. Среди приоритетных направлений сотрудничества - производство стройматериалов и комплектующих для автомобилей и техники, сообщили ТАСС в региональном ЦПЭ.

"11 декабря на площадке комплекса "Суздаль арена" (ГТК "Суздаль") в рамках Владимирского инвестиционного конгресса - 2025 состоялось главное деловое событие года для внешнеэкономической деятельности - Международный день Владимирской области. В рамках мероприятия для бизнеса региона проведена "Закупочная сессия" с представителями компаний иностранных государств: Азербайджаном, Казахстаном, Вьетнамом, Индией", - говорится в сообщении.

Как отметили в ЦПЭ, зарубежные партнеры проявляют интерес к владимирским предприятиям различных сфер деятельности. "Среди приоритетных: производство стройматериалов, комплектующих для автомобилей и техники разного назначения, медицинских препаратов и изделий, химическая и пищевая отрасли, фармацевтика, научные исследования и разработки в области ветеринарии, а также готовые ветпрепараты, строительное проектирование", - пояснили в ЦПЭ.

Компании Владимирской области провели личные переговоры с зарубежными партнерами и покупателями, установили новые деловые контакты для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и получили экспертные консультации от профильных ведомств и институтов развития. "Центр обеспечивает взаимодействие предприятий с международными партнерами и организациями. Мероприятие посетили иностранные делегации, для наших экспортеров это оказалось отличной возможностью еще раз показать свою продукцию, но уже на родной земле", - уточнила директор ЦПЭ Владимирской области Дарья Гречухина.