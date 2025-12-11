РЭЦ: экспортеры МСП показали большую экономическую устойчивость к внешним вызовам

Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина отметила, что в России формируется новый образ экономики, в котором роль несырьевого неэнергетического экспорта при этом, по ее мнению, остается важной составляющей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Компании малого и среднего бизнеса, занимающиеся экспортом, в условиях внешнего давления и санкционных ограничений, показали себя более устойчивыми, чем крупный бизнес. Такое мнение на Дне открытых идей Экспортного акселератора SPLAT Global выразила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

"Если мы посмотрим на период с 2020 года, когда сначала ковид, потом санкции - эти обстоятельства очень сильно дестабилизировали торговые цепочки. Малый и средний бизнес, который занимался экспортом, оказался гораздо более устойчив экономически ко всем внешним потрясениям, чем крупный бизнес. У нас количество экспортеров МСП не только не сократилось, но и за этот период выросло достаточно существенно. Это те самые дополнительные рынки сбыта, которые в условиях неопределенности на своем рынке позволяют, распределив риски, сохранять выручку, сохранять рабочие места, увеличивать эти рабочие места, то, что, собственно, для компании является далеко не лишним", - сказала она.

Никишина также отметила, что сегодня в России формируется новый образ экономики, в котором роль несырьевого неэнергетического экспорта при этом, по ее мнению, остается важной составляющей. "Экспорт несырьевой, неэнергетический, <…> я считаю, очень нужен и самим компаниям, и нашей стране. Почему он нужен компаниям - <…> это дополнительный рынок сбыта. И далеко не всегда российский рынок является достаточно легким для того, чтобы реализовать те потенциальные возможности, которые есть у компании. И у нас есть масса примеров, когда компания вырастала из малой в среднюю только благодаря экспорту", - добавила она.

По мнению гендиректора РЭЦ, сегодня необходимо разнообразить ассортиментную линейку экспортируемой российской продукции, что в том числе позволит сформировать новый образ страны на внешних рынках. "Чем больше у нас будет ассортиментная линейка того, что мы <…> стабильно экспортируем на внешние рынки, ассоциируясь не только с нефтью и газом, но и готовой потребительской продукцией, <…> чем больше мы занимаем стабильные ниши на внешних рынках, чем больше в глазах потребителей этих стран мы начинаем ассоциироваться с качеством продукции в этих сегментах, тем лучше для образа России, который мы тоже сейчас формируем", - сказала Никишина.

Презентация проектов

В рамках Дня открытых идей Экспортного акселератора шесть российских брендов презентовали свои проекты, получив комментарии экспертов. Так, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева прокомментировала выступление создательницы бренда авторских украшений и аксессуаров Krivokoso Аси Косовой, отметив большой потенциал компании для выхода на азиатские рынки. "Продукция, которую производят Krivokoso, она с юмором, на определенную нишевую аудиторию нацелена. В Азии любят такие форматы, поэтому я уверена, что это будет интересно. <…> Безусловно, для Китая это будет что-то одно, для Японии - что-то свое, но я думаю, что вы [бренд Krivokoso] с этим точно справитесь", - сказала она.

Чупшева также предложила создать коллаборацию бренда с АСИ. "Мы ежегодно проводим встречи с посольствами, где рассказываем о наших новых проектах, о наших новых планах, поэтому я тоже вас приглашаю представить и тоже показать свою продукцию, свои проекты, чтобы больше стран узнало о бренде", - добавила глава агентства.

Еще одним брендом, принявшим участие в презентации и представившим свою экспортную стратегию, стала компания натуральных лимонадов Lapochka из Челябинска, один из победителей третьего сезона конкурса растущих российских брендов "Знай наших" от АСИ. Презентацию бренда прокомментировал заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, предложив компании при выходе на азиатский рынок, например, в Китай, сконцентрироваться на линейке вкусов. "Та вкусовая линейка, которая интересна в России, не полностью будет соответствовать вкусу в Китае. Я бы вложился все-таки в изучение вкусовых особенностей, в слепое тестирование <…>, может быть, даже на первом этапе сделать ограниченное количество вкусов, которые гарантированно подойдут китайскому потребителю, <…> а уже дальше экспериментировать с решениями", - сказал он.

На Дне открытых идей свои стратегии развития также представили бренд инновационной косметики Estilab, бренд функциональных продуктов питания Bikki, проект Shadow Play - книги театра теней, а также авторский бренд одежды и аксессуаров Big Brooch.