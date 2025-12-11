ЦБ обсуждает отключение карт Visa и Mastercard

Глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина указала, что "люди не должны от этого страдать, у них должен быть доступ к их средствам"

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Банк России продолжает обсуждать с кредитными организациями возможные ограничения на работу карт международных платежных систем Visa и Mastercard и ожидает в скором времени выработать оптимальное решение. Об этом сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

По ее словам, вопрос все еще находится в стадии обсуждения, в том числе в рамках совета участников и пользователей. Она подчеркнула, что регулятор стремится учитывать затраты банков и возможные неудобства для клиентов. Бакина пояснила, что в отношении карт "Мир" все необходимые решения уже были приняты в согласии с банками, поскольку НСПК является их оператором. Однако по картам международных систем ситуация иная: НСПК лишь поддерживает их технологически, продукт не развивается и остается на параметрах прежнего периода, что создает дополнительные нюансы и требует дальнейшего обсуждения.

Она также сообщила, что подходящие решения будут найдены в ближайшее время и что регулятор намерен достичь консенсуса, при этом не допуская, чтобы клиенты столкнулись с ограничением доступа к собственным средствам.

Ранее, в октябре, Бакина заявляла, что карты Visa и Mastercard с истекшим сроком действия продолжат функционировать в России и никаких резких мер по их отключению не планируется. Она напомнила, что поэтапный вывод карт ушедших платежных систем из оборота ведется с 2022 года, а с 1 января 2025 года сертификаты безопасности этих международных систем перестали действовать во всех чипах карт Visa и Mastercard.