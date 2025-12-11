Бюро переписи США: экспорт РФ сократился в сентябре до $157,9 млн

Всего за первые девять месяцев 2025 года Россия поставила в США товары и услуги на $3,215 млрд

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Объемы экспорта России в Соединенные Штаты сократились с $205 млн в августе текущего года до $157,9 млн в сентябре. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в ежемесячном докладе Бюро переписи США.

Россия импортировала из США в сентябре товары и услуги на $55,6 млн по сравнению с $48,9 млн в августе. Таким образом, дефицит США в торговле с РФ составил $102,2 млн в отчетный период.

Всего за первые девять месяцев 2025 года Россия поставила в США товары и услуги на $3,215 млрд. Экспорт США в РФ был равен $441,5 млн. То есть дефицит составил за это время $2,773 млрд.

Ранее американское правительство сообщало, что экспорт товаров в Россию в 2024 году стал рекордно низким за все время подсчетов показателей двусторонней торговли и составил $528,3 млн (по сравнению с $598,8 млн в 2023 году). Объемы поставок российских товаров в США сократились с $4,57 млрд до $3 млрд в эти же сроки. Вашингтон ведет такие подсчеты с января 1992 года.

Падение показателей связано с масштабными ограничениями в торговле и другими санкциями, которые США ввели в отношении России после начала специальной военной операции на Украине.