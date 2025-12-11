Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $61 за баррель

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
14:31
обновлено 14:42

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $61 за баррель впервые с 21 октября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 17:20 мск, стоимость Brent снижалась на 1,98%, до $60,98 за баррель.

К 17:37 мск Brent замедлил снижение до $61,01 за баррель (-1,93%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2026 года снижался на 2,04% - до $57,27 за баррель. 

