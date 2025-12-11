ГК "Соллерс" представила новый семиместный микроавтобус Sollers SF1

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. ГК "Соллерс" представила новый пассажирский семиместный микроавтобус Sollers SF1, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Sollers SF1 рассчитан на перевозку шести пассажиров в салоне с компоновкой 2+2+3. Высота автомобиля составляет 1,9 м.

Микроавтобус оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л мощностью 136 л. с. Двигатель отвечает экологическим нормам "Евро-5" и агрегатирован с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Автомобиль будет соответствовать требованиям Минпромторга РФ для участия в госпрограммах льготного автокредитования и лизинга, а также для включения в реестры транспортных средств, разрешенных к работе в такси.

"Пассажирская версия Sollers SF1 ориентирована как на частных владельцев для семейных поездок, так и на флит-клиентов для коммерческого использования", - прокомментировал, директор по продажам и маркетингу "Соллерс" Марат Шарапов, слова которого приводятся в сообщении.