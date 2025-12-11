Пашинян поддержал идею создания общих энергорынков ЕАЭС

Премьер Армении также указал на значимость закрепления приоритета внутреннего обеспечения государств - членов организации над экспортом в третьи страны

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил в поддержку создания полноценно функционирующих общих энергетических рынков на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обеспечивающих баланс интересов всех сторон.

"Формирование общих рынков энергетических ресурсов является важным условием обеспечения равноправных и предсказуемых условий для всех государств - членов ЕАЭС. Необходимо последовательно продвигаться к созданию полноценно функционирующих общих рынков, обеспечивающих эффективное взаимодействие, прозрачность и баланс интересов всех сторон", - сказал Пашинян на заседании Евразийского межправсовета в Москве.

Глава армянского правительства указал также на значимость закрепления приоритета внутреннего обеспечения государств - членов ЕАЭС над экспортом в третьи страны и формирования единых подходов к реализации данного принципа. Кроме того, Пашинян отметил важность обеспечения устойчивости аграрных систем стран ЕАЭС в условиях высокой волатильности глобальных продовольственных рынков. "Достижение конкретных результатов напрямую зависит от реализации согласованных практических мер, включающих системное внедрение инноваций, цифровую трансформацию, а также создание и развитие эффективных механизмов финансовой поддержки совместных промышленных и агропромышленных кооперационных проектов", - добавил он.

Глава армянского правительства в своем выступлении также коснулся таких вопросов, как реализация инициатив, направленных на поддержку цифровой трансформации различных сфер, включая таможенно-транспортный блок; создание совместных механизмов защиты информации, повышение устойчивости критически важной инфраструктуры, а также разработка стандартов и методик реагирования на киберугрозы; внедрение цифровых решений, обеспечивающих совместимость технологических подходов, применяемых государствами-членами в контексте реализации Дорожной карты по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в ЕАЭС.