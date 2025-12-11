Во Владимирской области лучшим поставщикам вручили премию "Экспортер года"

Конкурсанты участвовали в пяти номинациях

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба АНО "Центр поддержки экспорта Владимирской области"

ВЛАДИМИР, 11 декабря. /ТАСС/. Победителей регионального этапа конкурса "Экспортер года" определили во Владимирской области. Конкурсанты участвовали в пяти номинациях, сообщили ТАСС в Центре поддержки экспорта (ЦПЭ) Владимирской области.

"Премия "Экспортер года" от Центра поддержки экспорта Владимирской области - это традиционное мероприятие, которое проходит ежегодно. Работа каждой компании в течение всего предыдущего года дает свои плоды, и лучшие из лучших получают свою награду. Объявлены победителей в пяти номинациях: "Промышленность", "Агропромышленный комплекс", "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер" и "Прорыв года", - говорится в сообщении.

Победителем номинации "Прорыв года" стала компания "Мобилгрупп", которая занимается проектированием и производством стеклянной тары. "Это достижение подтверждает наш уверенный рост и усиливает стремление к дальнейшему совершенствованию. Вдохновленные признанием, готовы смело продолжать движение вперед и реализовывать новые экспортные масштабные планы", - сказала директор компании Иллона Кузьмина.

Первое место в номинации "Промышленность" присуждено компании "Техносонус-центр", которая производит звукоизоляционные, акустические и виброизоляционные материалы. "Получение первого места в номинации "Промышленность" доказывает, что наши решения по созданию тишины и комфортных акустических пространств находят отклик по всему миру. В дальнейшем намерены активнее развивать экспорт и международную экспертизу", - отметил директор компании Александр Ромашов.

В номинации "Ответственный экспортер ESG" во Владимирской области победило производственное предприятие "РМ нанотех", первое место в номинации "Лучшая женщина-экспортер" заняла генеральный директор ООО "ВДК" Елена Нагаева, а экспортером года в сфере АПК стала компания "Гарнец". "Хочу поблагодарить всех участников премии, а также тех, кто подал заявки на участие. Ваша активность и стремление к развитию - это огромный вклад в будущее нашего региона. Мы уверены, что в 2026 году нас ждут новые горизонты, новые возможности и, конечно, новые достижения. Желаю всем успехов, роста и процветания!" - сказала директор ЦПЭ Владимирской области Дарья Гречухина.