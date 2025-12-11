Индекс РТС перешел к снижению после публикации ЦБ курсов валют

Регулятор повысил курс доллара на 12 декабря до 79,34 рубля, евро - до 92,94 рубля, юаня - до 11,19 рубля

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Индекс РТС перешел к снижению после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Регулятор повысил курс доллара на 12 декабря до 79,34 рубля, евро - до 92,94 рубля, юаня - до 11,19 рубля.

До публикации курсов валют (17:31 мск) индексы РТС и Мосбиржи росли на 1,43% - до 1 115,95 и 2 759,55 пункта соответственно.

По состоянию на 17:37 мск индекс РТС снижался и находился на уровне 1 094,93 пункта (-0,48%), индекс Мосбиржи рос до 2 757,63 пункта (+1,36%).