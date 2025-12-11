В Москве с 1 января минимальная зарплата составит 39,7 тыс. рублей

В аналогичный период 2024 года размер заработной платы по аналогичному соглашению в столице был 32 916 рублей в месяц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство Москвы подписало трехстороннее соглашение с московскими объединениями профсоюзов и объединениями работодателей, устанавливающее минимальную зарплату в столице в размере 39,7 тыс. рублей с 1 января 2026 года, следует из документов на портале мэра Москвы.

"Правительство Москвы от лица органов исполнительной города Москвы, Московская Федерация профсоюзов от лица московских объединений профсоюзов, Московская Конфедерация промышленников от лица московских объединений работодателей, действуя в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы, на основании статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, заключили настоящее соглашение о следующем: 1. Установить размер минимальной заработной платы с 1 января 2026 г. в размере 39 730 рублей", - говорится в документе.

На 1 января 2025 года минимальный размер заработной платы по аналогичному соглашению в Москве составил 32 916 рублей в месяц.