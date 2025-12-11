Time на обложке обыграл ретро-фото, усадив Маска и Цукерберга на стальную балку

Рядом с ними изобразили еще шесть руководителей крупных IТ-компаний, которые по версии журнала стали людьми года

Редакция сайта ТАСС

© TIME/ TIME Person of the Year/ Handout via REUTERS

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Американский журнал Time на обложке номера, посвященного Человеку года, обыграл фотографию, на которой строители нью-йоркского Рокфеллер-центра обедают высоко над землей, сидя на стальной балке небоскреба. Вместо рабочих издание разместило изображения "архитекторов искусственного интеллекта" - руководителей восьми крупных IТ-компаний, которые по его версии стали людьми года.

Обложка выполнена таким образом, что на стальной балке "обедают" глава компании xAI Илон Маск, создатель Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель OpenAI Сэм Альтман, гендиректор AMD Лиза Су, глава Anthropic Дарио Амодей, Демис Хассабис из дочерней компании Google DeepMind Technologies и основательница ImageNet Фей-Фей Ли.

Фотография "Обед на небоскребе" была сделана в 1932 году, ее автор достоверно не известен. На ней 11 рабочих проводят обеденный перерыв на стальной балке 69-го этажа, расположенной на высоте более 200 метров.

Time - американский еженедельный общественно-политический журнал. С 1927 года в последнем декабрьском (итоговом) номере журнал объявляет человека уходящего года и размещает его фотографию на обложке. Конкретных критериев для присвоения этого звания нет.