Открытие РИЦ ТАСС в Калининграде. Видеотрансляция завершена

12:57
Состоялось проведение прямой трансляции открытия регионального информационного центра ТАСС в Калининграде.
Вместе с центрами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Пятигорске, Владивостоке и Ростове-на-Дону он стал седьмым представительством агентства в России.
На площадке "ТАСС Калининград" будет работать современный пресс-центр агентства - пространство для открытого диалога представителей власти, бизнеса, общественных организаций и СМИ.