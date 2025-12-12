Открытие РИЦ ТАСС в Калининграде. Видеотрансляция завершена

Трансляция

Региональный информационный центр стал седьмым представительством агентства в России

© Александр Мелехов/ ТАСС

Состоялось проведение прямой трансляции открытия регионального информационного центра ТАСС в Калининграде.

Вместе с центрами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Пятигорске, Владивостоке и Ростове-на-Дону он стал седьмым представительством агентства в России.

На площадке "ТАСС Калининград" будет работать современный пресс-центр агентства - пространство для открытого диалога представителей власти, бизнеса, общественных организаций и СМИ.