В России обсуждается утверждение стандарта для игрушек с ИИ

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина также сообщила о разработке стандартного учебного оборудования в том числе с искусственным интеллектом

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Утверждение стандарта для игрушек с искусственным интеллектом обсуждается в России. Об этом сообщила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина на заседании оргкомитета III Национального съезда учебной промышленности "Учпром - 2025" в ТАСС.

"В этом году мы разрабатываем стандартное учебное оборудование. Это конструкторы, робототехнические и с искусственным интеллектом. Закончили, сейчас обсуждаем уже последнее принятие стандарта игрушек с искусственным интеллектом", - сказала она.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, ответственный секретарь совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Лилия Гумерова подчеркнула, что при создании товаров для детства, включая учебное оборудование, особенно важно обращать внимание на качество продукции и ее отечественное производство. Она также отметила, что на сегодняшний день 90% анимационных фильмов на российском рынке - это мультфильмы отечественного производства. "И, конечно, следующий шаг - персонажи, чтобы стали игрушками, произведенными на нашем отечественном оборудовании", - отметила Гумерова.