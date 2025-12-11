Бельгия поддерживает дискуссию в ЕС об активах РФ, но имеет озабоченности

Брюссель заботится не только о своей финансовой стабильности, "но и о стабильности зоны евро, заявил вице-премьер и министр по вопросам бюджета Бельгии Винсент Ван Петегем

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Бельгия поддерживает дискуссию в ЕС об экспроприации активов РФ для поддержки Киева и согласна "в какой-то момент их использовать", но имеет серьезные озабоченности, которые требуют разрешения. Об этом заявил вице-премьер и министр по вопросам бюджета Бельгии Винсент Ван Петегем по прибытии на заседание Еврогруппы.

"Цель и задача понятна - [в Бельгии] есть непоколебимая поддержка оказанию поддержки Украины", - заявил он. "Замороженные активы в какой-то момент должны быть для этого использованы, вопрос в том, что с бельгийской стороны есть определенные озабоченности. Как ответственные политики, мы смотрим на слабые места, правовые проблемы и финансовые риски предложения Еврокомиссии. Однако мы работаем над поиском конструктивных решений", - сказал он.

Он подчеркнул, что Бельгия заботится не только о своей финансовой стабильности, "но и о стабильности зоны евро".

10 декабря, выступая в парламенте, премьер Бельгии Барт Де Вевер назвал воровством планы Еврокомиссии присвоить активы России.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.