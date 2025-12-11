Минимальная зарплата в Петербурге превысит 31 тыс. рублей с 1 января

Увеличение заработной платы способствует росту реальных доходов петербуржцев и сокращению теневой занятости, отметил вице-губернатор города Алексей Корабельников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Санкт-Петербурге с 1 января 2026 года увеличится на 9% и превысит 31 тыс. рублей. Как сообщила пресс-служба городской администрации, региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2026 год подписали губернатор Петербурга Александр Беглов, первый вице-президент, генеральный директор исполнительной дирекции Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Михаил Лобин и председатель Ленинградской федерации профсоюзов Александр Голубев.

"С 1 января 2026 года минимальная зарплата в Петербурге увеличится почти на 9% и составит 31 250 рублей. Это выше темпов инфляции и на 2 500 рублей больше, чем в 2025 году", - говорится в сообщении.

На 2025 год МРОТ был установлен на уровне 28 750 рублей.

Как сообщил в Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников, "увеличение минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге темпами выше инфляции способствует росту реальных доходов петербуржцев, сокращению теневой занятости, пополнению доходов городской казны".