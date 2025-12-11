Главы правительств ЕАЭС определили новые направления развития цифровой маркировки

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) определили дальнейшие направления развития системы цифровой маркировки товаров, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Евразийский межправительственный совет рассмотрел вопрос о перспективах развития системы маркировки товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении.

С учетом обсуждений на саммите лидеров ЕАЭС в июне 2025 года выделены ключевые направления работы. Среди них - интеграция системы маркировки на базе информационной платформы ЕЭК и ее технологическое развитие, усиление контроля за легальностью и безопасностью товаров через сопряжение с национальными контролирующими системами, а также доработка процессов, обеспечивающих свободное перемещение маркированной продукции внутри союза.

Планируется также совершенствовать информационные системы ЕАЭС, через которые проходит обмен данными о маркированных товарах, включая запросы на заказ и выдачу кодов маркировки. Одним из важных направлений станет создание единых механизмов, которые исключат возможность маркировки товаров с неподтвержденной легальностью импорта или производства, а также продукции, не соответствующей техническим регламентам союза.

"Можно констатировать, что система маркировки товаров средствами идентификации в союзе полностью состоялась. Следующим шагом будет дальнейшее улучшение процессов, нацеленное на более эффективное противодействие обороту контрафактной продукции. Для этих целей необходимо в первую очередь усилить роль системы маркировки для контроля за безопасностью товара и его легальностью при вводе в оборот", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.