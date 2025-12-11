Вучич: Сербия не рассматривает изъятие NIS

Белград готов к "справедливому решению" по дальнейшему функционированию компании, заявил сербский лидер

БЕЛГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград не намерен прибегать к каким-либо формам изъятия компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") и готов содействовать поиску справедливого решения по ее дальнейшему функционированию. Так он прокомментировал журналистам слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что любая национализация невозможна без обоюдного согласия сторон.

"Все, что наши российские друзья считают возможным с нашей стороны, чтобы помочь NIS продолжать работу и функционировать в нормальном режиме, все это мы до сих пор делали и всегда будем делать. Боюсь лишь, что это не так просто, как звучит на словах, - отметил сербский лидер, добавив, что Белград открыт для предложений. - Если у них есть идеи, с удовольствием их выслушаю".

Вучич подчеркнул, что Сербия стремится обеспечить уважение прав собственников компании. "Как я уже говорил, нам и в голову не приходит что-то у кого-то отнимать. Мы сделаем все, чтобы те, кто является владельцами своего капитала, были довольны. А если функционирование станет невозможным, мы заплатим так, как подобает <...> порядочным и нормальным государствам", - уточнил он.

Президент заверил, что страна сохранит энергетическую устойчивость. "Сербия не останется без нефти, без нефтяной промышленности и без нефтеперерабатывающего завода. Желаю им большого успеха, и мы готовы помочь во всем, в чем можем. Просто не думаю, что это так легко осуществимо", - заключил глава государства.

11 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине подчеркнул, что никакой национализации компании "Нефтяная индустрия Сербии" не может быть без обоюдного согласия, главным критерием урегулирования ситуации должна стать справедливость.

Президент Сербии 10 декабря заявил, что энергетическая ситуация в стране стремительно ухудшается на фоне кризиса вокруг NIS и угрозы введения вторичных санкций против банковского сектора. По его словам, Сербия уже более двух месяцев не получает нефть для переработки, что создает риски для функционирования экономики - от энергетики и банков до здравоохранения. Национальный банк и коммерческие банки получили предупреждения о возможных санкциях, что, как отмечал Вучич, может привести к полной остановке платежного оборота.

На этом фоне Белград прорабатывает альтернативные маршруты импорта топлива, тогда как власти находятся в режиме постоянного взаимодействия для оперативного реагирования. Глава Минэнерго подчеркивала, что 51 населенный пункт зависит исключительно от АЗС NIS, что делает ситуацию особенно критической.

О ситуации с NIS

В январе Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Глава Минфина на внеочередном заседании правительства 16 ноября призвал президента рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).

В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Минфин США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. Вучич 2 декабря сообщил, что Белград не получил от Вашингтона лицензию на поставки нефти для NIS. Позднее в компании объявили об остановке работы нефтеперерабатывающего завода в сербском городе Панчево из-за американских санкций и отсутствия сырья.