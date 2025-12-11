"Почта России" сообщила о перебоях в IТ-инфраструктуре

Тем не менее пресс-служба отметила, что все системы "Почты" работают штатно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Некоторые почтовые отделения в России могут испытывать трудности с IТ-инфраструктурой, сообщили ТАСС в "Почте России".

"Перебои в работе IT-систем в ряде отделений могут быть связаны с ограничениями связи, введенными провайдерами для обеспечения безопасности", - сказали там.

Тем не менее пресс-служба отметила, что все системы "Почты" работают штатно. Telegram-канал Mash ранее сообщил, что работа "Почты России" по всей стране частично парализована.

"Сожалеем, что некоторые клиенты столкнулись с трудностями при получении услуг", - сообщили в госкомпании.