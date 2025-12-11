Стоимость серебра превысила $64 за тройскую унцию

Это новый исторический максимум

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $64 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 18:51 мск, цена на драгметалл росла на 4,93% и составляла $64,035 за тройскую унцию. К 19:12 мск стоимость серебра замедлила рост до $63,775 за унцию (+4,5%).

В то же время фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на уровне $4 283,9 (+1,4%).