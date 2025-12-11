Мантуров провел первое заседание правкомиссии по промышленности

На мероприятии обсудили ее структуру, основные цели и задачи

Редакция сайта ТАСС

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел первое заседание правительственной комиссии по промышленности, на котором обсуждались ее структура, основные цели и задачи. Об этом говорится в сообщении правительства.

"Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров провел первое заседание правительственной комиссии по промышленности. <…> Участники обсудили структуру, основные цели и задачи комиссии. Первый вице-премьер обозначил, что невзирая на стратегический характер вопросов новой площадки, необходимо работать без отрыва от текущих задач и делать акцент на выявлении рисков реализации национальных проектов технологического лидерства", - отмечается в сообщении.

По словам Мантурова, новый коллегиальный орган сохранит часть функционала правительственной комиссии по импортозамещению. Он отметил, что комиссия в целом выполнила задачу первой волны локализации производства наиболее востребованной промышленной продукции. "С 2015 года было реализовано более двух тысяч знаковых для отраслей проектов. И сейчас, помимо вывода на рынок новых образцов готовых изделий, предприятия осваивают серийное производство сырья, материалов и комплектующих. А также фокусируются на разработке и внедрении критических технологий", - приводятся в сообщении слова первого вице-премьера.

Одной из приоритетных задач новой комиссии является увязка технологической политики со стратегическими подходами развития промышленности. Как отметил Мантуров, все индустриальные проекты должны содержать передовые инновации, отвечать высоким запросам сфер потребления и вносить вклад в достижение технологического лидерства.

"Чтобы консолидировать на этой комплексной национальной цели развития системные механизмы поддержки, комиссии надлежит вести отбор приоритетных инвестиционных проектов. По каждому из них формировать конкретную потребность в продукции машиностроения, стыковать заказчиков и потенциальных исполнителей. А в отдельных случаях, там где мы еще не нарастили компетенции, согласовывать закупки иностранных образцов", - подчеркнул Мантуров.