Reuters: Xtellus является главным претендентом на международные активы "Лукойла"

Банк предложил обменять ценные бумаги компании, принадлежащие американским инвесторам, на ее глобальные активы

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Американский банк Xtellus Partners считается главным претендентом на покупку международных активов компании "Лукойл". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, сделка может пройти в "безналичной форме": Xtellus предложил обменять ценные бумаги компании, принадлежащие американским инвесторам, на ее глобальные активы. Как отметило Reuters, всего в борьбе за иностранные активы "Лукойла" участвуют около 10 фирм - от инвестиционной компании Carlyle до нефтегазовой Chevron.

В октябре Минфин США включил "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 "дочки" этих нефтедобывающих компаний в новый пакет американских санкций. 10 декабря Минфин США разрешил операции для продажи зарубежных активов "Лукойла" до 17 января 2026 года.