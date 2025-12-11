Bild: ЕС отменит запрет на использование двигателей внутреннего сгорания

Ожидается, что подробности объявят 16 декабря

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Планы по введению запрета на регистрацию новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в Евросоюзе сняты с повестки дня. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на лидера фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфреда Вебера.

После переговоров, как отмечает издание, в Брюсселе принято решение о завершении поэтапного отказа от двигателей внутреннего сгорания. Ожидается, что подробности будут объявлены в следующий вторник. По информации Bild, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала этот вопрос приоритетным, достигнув соглашения на встрече с Вебером, который давно призывает к отмене запрета на ДВС.

Вместо этого будут введены более гибкие правила для достижения сокращения выбросов углекислого газа от автомобилей. "Для новых автомобилей, регистрируемых с 2035 года, теперь будет обязательным требованием для достижения целевых показателей автопроизводителей по сокращению выбросов углекислого газа на 90%, вместо прежних 100%. Также с 2040 года не будет целевого показателя в 100%. Это означает, что запрет на использование двигателей внутреннего сгорания отпадает. Таким образом, все двигатели, которые в настоящее время производятся в Германии, могут продолжать производиться и продаваться", - заявил Вебер Bild.

Помимо четкой позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца по этому вопросу, соглашению, как указывает Bild, также способствовало письмо, написанное премьер-министром Италии Джорджей Мелони совместно с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Они выступали за более мягкое регулирование. "Таким образом, мы выполняем два наших важнейших обещания: мы по-прежнему привержены климатической нейтральности, а также обеспечиваем технологическую нейтральность. Это посылает важный сигнал всей автомобильной промышленности и сохраняет десятки тысяч рабочих мест в отрасли", - заключил Вебер.

Отказ от автомобилей с ДВС был утвержден Советом Евросоюза в 2023 году. Решение предполагает, что с 2035 года страны ЕС больше не будут регистрировать новые автомобили с такими двигателями. Эта мера была принята в рамках климатической политики Евросоюза.

В последнее время в Европе усиливается критика плана отказа от бензиновых и дизельных двигателей. В августе Европейская ассоциация автопроизводителей и Европейская ассоциация автомобильных поставщиков направили письмо фон дер Ляйен, назвав задачу отказа от ДВС с 2035 года невыполнимой. В сентябре Вебер пообещал добиваться отмены спорного плана.