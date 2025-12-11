Карелия получит из госбюджета 250 млн рублей в региональный фонд развития

Договоренности о докапитализации РФП удалось достичь в ходе личной встречи с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 декабря. /ТАСС/. Карелия получит из федерального бюджета 250 млн рублей на докапитализацию регионального фонда развития, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артур Парфенчиков. Средства пойдут на поддержку предприятий.

"Карелия получит дополнительно 250 миллионов рублей на докапитализацию регионального фонда развития. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Эти средства направим на поддержку наших промышленных предприятий, в частности на льготные займы для реализации инвестпроектов в сфере автоматизации, роботизации и импортозамещения", - написал губернатор.

Договоренности о докапитализации РФП удалось достичь в ходе личной встречи с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым. "В Карелии немало активно развивающихся производств, с уникальной продукцией, которая активно вытесняет зарубежные аналоги. Дополнительные средства станут для них хорошим подспорьем, позволят повысить эффективность и конкурентоспособность", - добавил Парфенчиков.