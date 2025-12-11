Шейнбаум объяснила, на что направлены вводимые Мексикой пошлины

Они ориентированы на защиту национальной экономики и стимулирование производства внутри страны, заявила президент

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 11 декабря. /ТАСС/. Вводимые Мексикой импортные пошлины не направлены против Китая или каких-либо других государств, а ориентированы на защиту национальной экономики и стимулирование производства внутри страны. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.

"[Импортные пошлины] не направлены против Китая, это очень важно, они в отношении стран, с которыми у нас нет торгового соглашения. Кажется, что Мексика устанавливает ограничения на торговлю. Нет, просто в рамках "Плана Мексика" мы определили стратегию. Какая это стратегия? Чтобы в Мексике производилось больше", - указала Шейнбаум.

Глава государства отметила, что первоначальный проект повышения тарифов был скорректирован в сторону их уменьшения после консультаций с мексиканскими и международными компаниями, работающими в республике. По словам президента, бизнес предупредил о рисках роста цен для мексиканских потребителей, после чего правительство приняло решение существенно снизить предложенные изначально ставки пошлин.

Шейнбаум подчеркнула, что одобренные Конгрессом меры касаются только стран, с которыми у Мексики нет соглашений о свободной торговле, и заверила, что правительство намерено сохранять конструктивный диалог с Китаем, Южной Кореей и другими партнерами.

Ранее обе палаты Конгресса Мексики одобрили изменения в закон о тарифах, предусматривающие повышение пошлин на ряд товаров из стран, с которыми у республики нет соглашений о свободной торговле, включая Россию, Китай, Индию, ЮАР и Бразилию. Предусмотренное с 1 января 2026 года повышение пошлин составляет от 10% до 50% и распространяется на текстильную продукцию, легковые автомобили, бытовую технику, мотоциклы, мыло, духи, косметику, мебель, пластмассы и автозапчасти.