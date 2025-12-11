ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Совет ЕС утвердил выделение Киеву €2,3 млрд макрофинансовой помощи

Согласно документу, деньги "поступят скоро"
17:38
обновлено 17:50
© Francisco Duarte Mendes/ Shutterstock/ FOTODOM

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Совет ЕС утвердил выделение Украине шестого транша макрофинансовой помощи ЕС в размере €2,3 млрд.

"Совет ЕС утвердил выделение Киеву шестого транша из Фонда поддержки Украины в €2,3 млрд", - говорится в заявлении Совета ЕС. Согласно документу, деньги "поступят скоро".

Деньги выделены по программе макрофинансовой помощи в обмен на "реформы" объемом €50 млрд, утвержденной в 2024 году. 

