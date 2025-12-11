ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На авансы по установке защитных сооружений в Керченском проливе выделили 2,2 млрд рублей

Речь идет о коффердамах над затонувшими фрагментами танкеров
Редакция сайта ТАСС
17:55

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ распорядилось направить в 2025 году 2,2 млрд рублей на авансирование работ по изготовлению и установке трех защитных сооружений (коффердамов) над затонувшими фрагментами танкеров в Керченском проливе, следует из распоряжения кабмина.

Ранее сообщалось о планах выделить на эти цели 7 млрд рублей. 

