Страны ЕАЭС договорились о тарифной льготе на ввоз электромобилей в 2026 году

Льгота будет действовать на ввоз электромобилей в Армению, Белоруссию и Киргизию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились предоставить тарифную льготу на ввоз электромобилей в Армению, Белоруссию и Киргизию в 2026 году, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"На заседании Евразийского межправительственного совета достигнута договоренность предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении электромобилей, ввозимых в ряд стран Евразийского экономического союза в 2026 году", - говорится в сообщении.

Льгота распространяется на "чистые электрички" (код 8703 80 000 3 ТН ВЭД ЕАЭС), которые можно будет ввозить в Белоруссию в количестве до 20 тыс. штук, а также на "чистые электрички" и "последовательные гибриды" (код 8703 80 000 5 ТН ВЭД ЕАЭС), можно будет ввозить в Армению и Киргизию - по 15 тыс. единиц в каждую страну.

"Мера таможенно-тарифного регулирования уже продемонстрировала положительный эффект в предыдущие годы своего действия. Ожидаем, что она и дальше будет способствовать формированию рынка электромобилей и развитию зарядной инфраструктуры, а также увеличению доли экологически чистого транспорта на территории Евразийского экономического союза", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Льгота будет действовать только для граждан, постоянно проживающих в Армении, Белоруссии и Киргизии. При этом запрещено передавать такие автомобили гражданам или резидентам Казахстана и России. Для "последовательных гибридов" действует дополнительное ограничение: их нельзя передавать лицам, проживающим в Белоруссии.