Российский рынок акций закрылся разнонаправленно

Индекс Мосбиржи вырос на 1,04%, а долларовый индекс РТС опустился на 0,8%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 11 декабря вырос на 1,04%, до 2 748,93 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,8% - до 1 091,47 пункта. Курс юаня вырос на 5 копеек, до 11,22 рубля.

"Индекс Мосбиржи в четверг уверенно двигался вверх, зайдя в область сопротивления 2 750 - 2 770 пунктов. Оптимизму способствовали геополитические новости, статистика по инфляции и слабость рубля", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались обыкновенные акции "Мечела" (плюс 4,5%), видимо в связи с поручением президента правительству РФ о продлении мер господдержки угольной отрасли", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по словам Мильчаковой, оказались акции ретейлера "Магнит" (минус 0,8%), возможно в ходе коррекции после недавнего роста.

Прогноз на 12 декабря

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 12 декабря составляет 2 675 - 2 775 пунктов.

Как считают во Freedom Finance Global, 12 декабря индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на 12 декабря - 78,5-80,5 рубля, 92-94 рубля и 11-11,5 рубля соответственно.