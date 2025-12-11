"Укрэнерго": неделя температуры минус 10 будет критична для энергетики Украины

В стране несколько раз сообщали о масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Не менее недели с температурой 10 градусов мороза и ниже на Украине приведет к критической ситуации в энергетической системе страны. Об этом заявил глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

"Для нас критичен длительный, где-то не менее недели, период с температурами минус 10 и ниже. При этом потребление энергосистемы может возрасти достаточно сильно. Невозможно будет обеспечить ни за счет импорта, ни [за счет] внутренних источников покрытия нашего энергопотребления", - приводит его слова украинское издание "Новости. Live" в своем Telegram-канале.

Сейчас на территории страны держится относительно теплая для декабря погода в диапазоне от плюс 4 до плюс 9. Как писало 10 декабря издание "Телеграф", в ближайшие дни температура на Украине опустится ниже нуля. Отмечалось, что "с 13 декабря начнется снижение температуры, которое больше всего коснется Левобережной части страны", а самая холодная ночь будет "16 декабря, когда минимальная температура в восточных и Днепропетровской областях может опуститься до минус 9 - минус 12".

Власти Украины несколько раз сообщали о масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры страны. 9 декабря директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что ресурсы страны для ремонта поврежденных энергетических объектов почти иссякли. До февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт. Страна на конец ноября располагала около 10-12 ГВт мощности энергосистемы, при том, что для прохождения зимы необходимо не менее 15 ГВт, при сильных морозах - 18 ГВт.