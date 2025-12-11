С начала года частные инвесторы вложили в ценные бумаги более 2,1 трлн рублей

Мосбиржа сообщила, что доля частных инвесторов в торгах акциями составляет 71%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Частные инвесторы за 11 месяцев 2025 года вложили в ценные бумаги более 2,1 трлн рублей, при том, что по итогам 2024 года количество вложений составило 1,3 трлн рублей. Об этом журналистам сообщил старший управляющий директор Московской биржи Владимир Крекотень.

Так, по его словам, за 11 месяцев 2025 года в облигации было вложено 1,85 трлн рублей, в акции - 184 млрд рублей. в БПИФы - 108 млрд рублей. "Продолжается рост активности частных инвесторов на рынках Московской биржи. На рынке облигаций доля частных инвесторов в торгах с 3% в 2022 году выросла до 29%. Более 1,6 млн человек заключили хотя бы одну сделку с облигациями за 11 месяцев 2025 года (рост на 23% против 11 месяцев 2024 года), что является рекордным значением за всю историю торгов. Это связано с высоким уровнем ставок на финансовом рынке и стремлением инвесторов зафиксировать доходность в ожидании снижения ставок. Рынок облигаций позволяет зафиксировать относительно высокую текущую ставку на более длительный период, чем банковский депозит. Каждый четвертый частный инвестор в этом году покупал облигации на этапе размещения", - подчеркнул он.

Также, по его словам, на рынке акций доля частных инвесторов в торгах акциями остается стабильно высокой - 71%. На срочном рынке доля физических лиц в торгах составляет 57,4%. При этом за 11 месяцев 2025 в сравнении с аналогичным периодом 2024 года на 26% выросла активность клиентов, на 20% увеличился объем открытой позиции, на 46% вырос среднедневной объем торгов.