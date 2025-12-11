На "Финуслугах" с начала года открыли более 1 млн вкладов

"Финуслуги" лидируют по количеству сделок клиентов со вкладами среди Операторов финансовых платформ, сообщил старший управляющий директор Мосбиржи Игорь Алутин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более 1 млн вкладов открыли на "Финуслугах" по итогам 11 месяцев 2025 года. Об этом журналистам рассказал старший управляющий директор Мосбиржи Игорь Алутин.

"За этот год мы серьезнейшим образом приросли. В 2025 году на "Финуслугах" было открыто более 1 миллиона вкладов. Сегодня "Финуслуги" лидируют по количеству сделок клиентов со вкладами среди Операторов финансовых платформ. Вы помните, как пару лет назад мы рассказывали о том, что к нам подключилось 6-7 банков. Включение каждого банка для нас было большой радостью. Сейчас на витрине маркетплейса уже более 40 банков по депозитным и более 20 банков по кредитным продуктам. Мы также подключили к маркетплейсу более 20 страховых и 7 управляющих компаний", - отметил он.